Kayseri'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı.

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  • 07.10.2023 06:29
  • Güncelleme: 07.10.2023 08:37
Kayseri'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Kayseri’nin İncesu ilçesinin Kumbağları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana’dan Kayseri’ye giden Selahattin K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı otobüs sürücüsünün kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste aralarında askerlerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Şoför uyukluyordu

Öte yandan otobüsteki yolcular kazanın nedeninin şoförün uyuklaması olduğunu iddia etti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İHA

Kayseri Gündem
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