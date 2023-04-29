Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, 22 yılda gelmeyen hızlı tren üzerinden iktidara yüklendi

13. Cumhurbaşkanı olarak kürsüye davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk iktidarı için sonuna kadar çalışacaklarını belirterek Kayseri'nin son yıllarda kan kaybettiğini, hızlı trenin 22 yıldır Kayseri'ye gelemediğini, bunu değiştireceklerini ifade etti.

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  • 29.04.2023 14:55
  • Güncelleme: 29.04.2023 14:55
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Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, 22 yılda gelmeyen hızlı tren üzerinden iktidara yüklendi

Bu ülkeye baharı getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkiyeyi kucaklaştırarak, iktidar olduklarında kurban bayramında emeklilerin hesabına 15 bin lira yatıracaklarını vaad etti.

Cumhurbaşkanı seçilirse, eleştirilere açık olacağını, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağını, 3 milyon 600 bin Suriyeliyi 2 yıl içinde memleketlerine göndereceklerini, bütün kadınların aile destek projesiyle geleceğinin güvence altına alacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kul hakkı yemediğini, kul hakkı ydirmeyeceğini vurguladı.

Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bu millettten çalınanların tamamını getireceğini, Sinan Ateş'in ve Gaffar Okan'ın faillerini bulacağını, tank palet fabrikasını alıp Türk Ordusuna verileceğini, askeri hastaneleri yeniden aacaklarını ifade etti.

Bu ülkeye ahlakı erdemi, güzellikleri getireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin itibarını her noktada koruyacağını sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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