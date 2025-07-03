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Kayseri'de köpeği bağlayarak aracını çektiren şahsa ceza

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından kendisine ait köpeği bağlayarak aracını çektiren şahsa, 10 bin 386 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de köpeği bağlayarak aracını çektiren şahsa ceza

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, ‘Kayseri’de bir kişi köpeği araca bağlayarak araba çektirdi’ konulu paylaşımı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu söz konusu videodaki kişinin Melikgazi İlçesi Büyükbürüngüz Mahallesi’nde ikamet eden E.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsa ilgili maddelerden 10 bin 386 TL idari para cezası uygulandı.

Bahse konu köpek,  hayvan barınağına teslim edilmek üzere Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi

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