Kayseri'de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de hissedildi. Deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, kentteki binaların beşik gibi sallandığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • 06.02.2023 11:20
  • Güncelleme: 06.02.2023 11:37
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Kayseri'de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de hissedildi. Deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, kentteki binaların beşik gibi sallandığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri’de de hissedildi. Gece meydana gelen depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda da uzun araç kuyrukları oluştu. Arka arkaya gerçekleşen depremlerin kent merkezindeki bir apartmanı beşik gibi salladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinde bulunan avizeler adeta halka çizer gibi sallanırken, sarsıntının etkisiyle sandalyelerin ve askılığın da şiddetli şekilde hareket ettiği görüldü.

Diğer yandan Develi ilçesindeki bir ahırın güvenlik kamerasına da sallanma anları ve içeride bulunan hayvanların korku ile ayağa kalktıkları anlar yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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