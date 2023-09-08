Kayseri'de korkutan yangın: Yanan ev 1 saatte söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın son katında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

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  • 08.09.2023 09:07
  • Güncelleme: 08.09.2023 15:40
Kayseri'de korkutan yangın: Yanan ev 1 saatte söndürüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın son katında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, apartman sakinleri de ekipler tarafından tahliye edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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