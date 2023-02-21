'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem Kayseri’den de hissedildi. Halen devam eden sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar korku yaşarken Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Kayserilileri rahatlatan bir açıklama yaptı. Asparagas haberlere karşı sakin kalınması gerektiğini vurgulayan Evsen, “Kayseri halkı rahat etmelidir, çünkü en kötü senaryoyu atlattık. Kayseri’de deprem oluşturabilecek en yakın fay Ecemiş fayıdır ve üretebileceği deprem 6 büyüklüğündedir. Kayseri’deki yapılarımız yeteri kadar kontrollüyse herhangi bir korkuya gerek yok” açıklamasını yaptı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı depremler 11 ilde etkisini gösterdi. Bu depremlerin artçı sarsıntıları ve tetiklediği yeni depremler halen devam ediyor. Son olarak dün akşam Hatay merkezli yaşanan 2 deprem de yine Kayseri'den hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar, kentin deprem riskini merak ediyor. Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Kayseri’yle ilgili korkuya gerek olmadığını söyledi.

Kayseri'nin deprem riski açısından en kötü senaryoyu atlattığını belirten Evsen, kente en yakın fay hattının Ecemiş fayı olduğunu ve üreteceği depremin ise 6 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini kaydetti.

‘KAYSERİ’YE EN YAKIN ECEMİŞ FAYI 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR, PANİK YAPILMAMALIDIR’

Kayseri’nin Ecemiş fay hattı kaynaklı depremi hissedebileceğini ve kentteki yapılar kontrollüyse panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, “Kayseri’yi etkisi altına alacak fay Ecemiş fayıdır. Ecemiş fayı, Mersin-Adana istikametinden başlayıp Toroslara kadar gelen, Toroslardan itibaren de Yahyalı’ya kadar tek bir parça halinde uzanan, Yahyalı’dan itibaren de Yeşilhisar, İncesu, Boğazköprü, Erkilet üzerinden Tuz Gölü, Tuz Gölü üzerinden de Sarıoğlan tarafından tek bir ünite halinde şehirden uzaklaşıp giden bir faydır. Bunun ova ünitesi, Develi ünitesi ve Talas ünitesi gibi alt sekmenleri olmak üzere Sarıoğlan tarafında birleşerek tek bir hat halinde devam eder. Kayseri’nin etrafındaki Ecemiş fayı dışında deliler fayı, Malatya fayı, Tuz Gölü fayı, Sarız fayı var. Bunların arasında Kayseri’ye en yakın olanı, Ecemiş fayı şehrin içerisinden geçer, Sarız fayı da şehre yaklaşık 75 kilometre mesafede olan bir faydır. Ecemiş fayı 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilme kapasitesine sahip aktif bir faydır ancak Sarız fayı öyle değildir. Sarız fayı literatüre yeni giren bir fay olduğundan dolayı henüz karakteristleri hakkında bir bilgi yok. Ancak benim kanaatime göre Sarız fayı da 6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir” ifadelerini kullandı.

‘MALATYA FAYININ KIRILMASI BEKLENİYOR, KAYSERİ BU DURUMU KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMDEN DAHA AZ HİSSEDEBİLİR’

Afşin-Elbistan fayının kırılmasıyla Malatya fayının tetiklendiğini ancak Kayseri’nin bu depremi Kahramanmaraş merkezli depremden daha az hissedebileceğini vurgulayan Evsen, “Bunun dışında Tuz Gölü, Deliler fayı Kayseri’yi tehdit altına alabilecek düzeyde değildir. Malatya fayı, Doğu Anadolu fay zonu üzerinde yer alan 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip aktif bir faydır. Afşin-Elbistan fayının kırılmasıyla birlikte Malatya fayı tetiklenmeye başladı ancak ne zaman kırılacağı konusunda net bit bilgi yok. Bilim insanları ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapan bizler de; depremin yeri, saati ve büyüklüğü konusunda bilgi sahibi değiliz. Bütün bilimsel çalışmalara rağmen bu 3 sorunun cevabı dünya genelinde yoktur. Konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Malatya fayının kırılmasıyla birlikte Kayseri etkilenir ancak Pazarcık ve Elbistan merkezli gerçekleşen depremden daha fazla hissedilmez. Çünkü Afşin-Elbistan’daki fayın kırılmasıyla biz 7,6 büyüklüğündeki depremi Kayseri’de 5,5 büyüklüğünde hissetmiş olduk. Malatya fayı ile Afşin-Elbistan fayı aynı karakteristiklere sahip 2 fay, ikisi de 7 ve üzeri deprem üretebilecek kapasiteye sahip ancak Afşin-Elbistan fayı bize daha yakındır. Bu fayın kırılması zaten gerçekleşti, sonraki süreçte bu sebepten kaynaklı yeni bir kırılma aynı hat üzerinde beklenmiyor. Göksun tarafından Sürgü tarafına oradan da Adana’ya doğru fay alt sekmenleri tetikleyen bir kırılma olabilir. Bu kırılmalarla Osmaniye fayı tetiklenebilir. Osmaniye, Adana’da depremler beklenebilir. Kıbrıs’ta yeni depremler olması beklenebilir. Kayseri halkı bu anlamda rahat etmelidir. Çünkü Kayseri’de oluşabilecek en yakın fay Ecemiş fayıdır ve üretebileceği deprem 6 büyüklüğündedir. Kayseri’deki yapılarımız yeteri kadar kontrollüyse herhangi bir korkuya gerek yok” diye konuştu.