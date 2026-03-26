Kayseri'de kulaçlar şampiyonluk için atıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Yüzme Minikler-A İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi. 60 okuldan toplam 166 sporcunun yer aldığı organizasyonda minik yüzücüler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcuların performansı büyük beğeni toplarken, organizasyon hem rekabet hem de centilmenlik açısından dikkat çekti. Tamamlanan yarışmalar sonunda derece elde eden sporculara madalyaları verilirken, katılım sağlayan tüm sporcular tebrik edildi.