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  • Kayseri'de Kültürel Zenginliklerin Tanıtımı İçin Önemli Adım

Kayseri'de Kültürel Zenginliklerin Tanıtımı İçin Önemli Adım

Kayseri, 6-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali ile tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne serecek. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek festivalin hazırlıklarını değerlendirdi.

Kayseri'de Kültürel Zenginliklerin Tanıtımı İçin Önemli Adım

Kadim kentin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar hız kesmeden devam ederken, Kayseri’nin tanıtımına katkı sunacak çalışmalar da sürüyor. Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, Kayseri’nin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında işbirliği vurgulandı. Selim Terzi, Kayseri’ye olan ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Kayseri’nin binlerce yıllık kültür ve geleneklerin buluşma noktası olduğuna vurgu yapılarak, festivalin bu mirası yaşatmak için bir fırsat olacağı ifade edildi.

Haber Merkezi

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