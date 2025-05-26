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  • Kayseri'de Kültürel Ziyaret: Vali Gökmen Çiçek, Mostar Kitap Kahve'de Gençlerle Sohbet Etti

Kayseri'de Kültürel Ziyaret: Vali Gökmen Çiçek, Mostar Kitap Kahve'de Gençlerle Sohbet Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi işyerlerinde yer alan Mostar Kitap Kahve'yi ziyaret etti.

Kayseri'de Kültürel Ziyaret: Vali Gökmen Çiçek, Mostar Kitap Kahve'de Gençlerle Sohbet Etti

Ziyaret sırasında, Mostar Kitap Kahve'nin sunduğu kültürel etkinlikler hakkında bilgi alan Vali Çiçek, gençlerle bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Ayrıca, Mostar'ın çeşitli lezzetlerinden de ikram edilen Vali, bu tür mekanların gençlerin sosyal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Kayseri'de Kültürel Ziyaret: Vali Gökmen Çiçek, Mostar Kitap Kahve'de Gençlerle Sohbet Etti

Haber Merkezi

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