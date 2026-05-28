Kayseri'de Kurban Bayramı denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla 81 ilde çeşitli denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve 173 veteriner hekim tarafından kurban satış ve kesim noktalarında da denetimler devam ediyor.

Yapılan denetimlerde kurban etlerinin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda muhafaza edilmesi için gerekli kontroller yapılıyor.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerimiz devam edecektir. 173 veteriner hekimimiz ile vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve hijyenik koşullarda hizmet alabilmesi için sahadayız” ifadelerini kullandı.