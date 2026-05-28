Kayseri'de Kurban Bayramı denetimi

Kurban Bayramı dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ve 173 veteriner hekim tarafından kurban satış ve kesim noktalarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Kayseri'de Kurban Bayramı denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla 81 ilde çeşitli denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve 173 veteriner hekim tarafından kurban satış ve kesim noktalarında da denetimler devam ediyor.
Yapılan denetimlerde kurban etlerinin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda muhafaza edilmesi için gerekli kontroller yapılıyor.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerimiz devam edecektir. 173 veteriner hekimimiz ile vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve hijyenik koşullarda hizmet alabilmesi için sahadayız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KASKİ'den Erenköy Mahallesi'ne 1800 metrelik yağmur suyu hattı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
KASKİ’den Erenköy Mahallesi’ne 1800 metrelik yağmur suyu hattı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kurban kesimi nedeniyle 13 bin 513 kişi hastanelik oldu
Kurban kesimi nedeniyle 13 bin 513 kişi hastanelik oldu
Kayseri'de Bayramın İlk Günü 392 Acemi Kasap Yaralandı
Kayseri’de Bayramın İlk Günü 392 Acemi Kasap Yaralandı
Muhtardan Mahale Sakinlerine Ücretsiz Et Çekimi
Muhtardan Mahale Sakinlerine Ücretsiz Et Çekimi
Baştepeler'de İki Genç Kız Arasında Bıçaklı Hesaplaşma: 2 Yaralı
Baştepeler'de İki Genç Kız Arasında Bıçaklı Hesaplaşma: 2 Yaralı
Melikgazi İlçe Müftülüğü vekalet ile kurban organizasyonunda Türkiye birincisi oldu
Melikgazi İlçe Müftülüğü vekalet ile kurban organizasyonunda Türkiye birincisi oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!