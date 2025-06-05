Kayseri'de Kurban Bayramı Mesajları: Birlik, Dayanışma ve Huzur Temennileri

Kayseri Sanayi Odası Başkanı: “Sanayi Camiamızla Gurur Duyuyoruz”

Kayseri Sanayi Odası Başkanı, sanayi sektörünün ülkeye kattığı değeri vurgulayarak, üretimin ve istihdamın önemine dikkat çekti. "Sanayicilerimiz, ülkemize katma değer oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu vesileyle, tüm emek veren kardeşlerimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kurban Bayramı’nın barış, bereket ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gülsoy: “Sevinçler Paylaştıkça Çoğalır”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yayımladığı mesajda bayramların, toplumsal dayanışmayı ve manevi duyguları pekiştiren özel günler olduğunu vurguladı. Başkan Gülsoy, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Milletimiz ve tüm İslam âlemi olarak paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin timsali olan bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, kardeşlik ve barışın hâkim olduğu müstesna zamanlardır. Anadolu irfanında var olan değerleri yaşatarak büyüklerimizin dualarını almalı, küçüklerimizi sevindirmeli, ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. Kurban ibadetimizi, dinimizin öngördüğü hassasiyetle yerine getirerek vicdanları yaralayan görüntülerden uzak durmalıyız."

Başkan Gülsoy, yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyerek, tüm İslam âlemine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Yalçın: “Kurban Bayramı İbadet ve Kardeşlik Zamanıdır”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek sanayicilerin ve tüm Kayserililerin Kurban Bayramı’nı kutladı. Yalçın açıklamasında, dini bayramların yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı, nefislerimizi iyiliklerle Yüce Mevla’ya daha yakın kılmak için önemli bir fırsattır. Kurban ibadeti, Allah’a teslimiyetin bir göstergesidir. Bilhassa, bu mübarek günlerde dünyanın dört bir yanında yaşanan acıların son bulması için dua ediyoruz. Ellerimiz ve kalplerimiz dostluk ve kardeşlikte birleşmeli."

Başkan Yalçın, özellikle şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere tüm hemşehrilerine bayram mesajı göndererek, daha nice bayramlara hep birlikte ulaşma dileğinde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun: “Bayramlar Paylaşmanın En Güzel Vesilesi”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademik camianın yoğun bir dönemin ardından bayramın huzurunu yaşamasını diledi. "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın en güzel vesilelerinden biridir. Öğrencilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla bir nebze olsun soluklandığımız bu günlerde, birlikteliğin kıymetini hep birlikte hissediyoruz" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır: “Bayram, Birlik ve Beraberliğin Güçlenmesine Vesile”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ise bayramın toplumsal dayanışmayı artıran önemli günlerden biri olduğunu belirtti. "Bayramlar, dayanışmayı pekiştirir, paylaşmayı ve mutluluğu hatırlatır. Büyüklerimizi ihmal etmeyelim, küçüklerimizi sevindirelim" diye konuştu. Ayrıca bayram süresince güvenli seyahat edilmesi ve kurban kesiminin ehil kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri’nin sanayi, akademi ve esnaf camiasının verdiği bu mesajlarla, bayramın sevgi, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temenni edildi. Şehir genelinde birlik ve beraberlik ruhu ön plana çıkarken, vatandaşlar bayramın manevi atmosferine hazırlanmaya devam ediyor.