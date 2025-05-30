Kayseri'de Kurban Yerleri İçin Özel Otobüs Seferi

Talas Reşadiye Kurban Pazarı'na Ulaşım

Talas Belediyesi aktarma durağından hareket edecek olan otobüsler, Zincidere, Reşadiye, Başakpınar, Kepez, Çömlekçi, Örencik, Yamaçlı, Ortakavak, Sosun, Süleymanlı, Alabeyli, Çevlik, Kamber ve Koçacağız hatları ile Talas Reşadiye Kurban Pazarı’na ulaşım sağlayacak. Seferler, 30 dakikalık periyotlarla gerçekleştirilecek.

Mimarsinan Kurban Pazarı Seferleri

456 hat kodlu otobüsler, şehir merkezinden Kiçikapı Tacettinveli durağından hareket ederek Mimarsinan Kurban Pazarı’na ulaşım sağlayacak. İlk sefer 08.45’te başlayacak ve 1 saat aralıklarla 18.45’e kadar devam edecek. Kurban pazarından şehir merkezine dönüş seferleri ise 09.35’te başlayacak ve 19.35’e kadar sürecek.

Kocasinan Kurban Pazarı Ring Seferleri

198 hat kodlu otobüsler, Erkilet Hacışirin aktarma durağından Kocasinan Kurban Pazarı’na ring seferleri düzenleyecek. Hafta içi seferler sabah 08.00’de başlayıp 19.30’a kadar devam ederken, hafta sonu ve bayram günü seferler 08.30 - 19.15 saatleri arasında hizmet verecek.

Kayseri Ulaşım A.Ş., Kurban Bayramı süresince vatandaşların toplu ulaşımda konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli tüm önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu özel seferler sayesinde, Kayserililerin bayram coşkusunu daha da artırması bekleniyor.