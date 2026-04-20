Kayseri'de kurbanlık tavsiye fiyatları açıklandı

KTB ev sahipliğinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık piyasasına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. KTB Başkanı Recep Bağlamış başkanlığında yapılan toplantıya Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kasaplar Odası Başkanı ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı katıldı. Toplantıda hem üreticilerin emeğinin korunması hem de vatandaşların kurban ibadetini uygun şartlarda yerine getirebilmesi amacıyla Kayseri genelinde uygulanması tavsiye edilen kurbanlık fiyatları istişare edilerek belirlendi. Buna göre, büyükbaş erkek canlı kilogram fiyatı 450 TL, damızlık vasfını yitirmiş düve canlı kilogram fiyatı 425 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi sığır canlı kilogram fiyatı 350 TL, büyükbaş kesim ücreti 8 bin 500 TL, büyükbaş detaylı parçalama ücreti 8 bin 500 TL, büyükbaş hisse bedeli 35 bin–50 bin TL, küçükbaş erkek canlı kilogram fiyatı 400 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi küçükbaş canlı kilogram fiyatı 350 TL, küçükbaş kesim ücreti 2 bin TL, küçükbaş detaylı parçalama ücreti 2 bin TL, küçükbaş kurbanlık fiyatı 25 bin-35 bin TL, kıyma çekim ücreti 20 TL ve sucuk dolum ücreti kilogram başına 20 TL olarak belirlendi.

Toplantıda alınan kararların tavsiye niteliğinde olduğu belirtilirken, piyasa koşullarına göre fiyatlarda değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kurban Bayramı öncesinde piyasa düzeninin sağlanması ve hem üreticilerin hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sektör paydaşlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirterek, alınan tavsiye fiyatlarının Kayseri için hayırlı olmasını temenni etti.

Bağlamış, “Amacımız üreticimizin emeğinin karşılığını alması ve vatandaşlarımızın kurban ibadetini güvenli ve sağlıklı şartlarda yerine getirebilmesidir. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla birlikte ortak bir fiyat çerçevesi oluşturduk” ifadelerini kullandı.