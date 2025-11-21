Kayseri'de kurulan her 4 şirketten 1'i kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılı ilk 10 ayı kapsayan veriler incelendiğinde 1246 şirket kurulurken 331 şirket ise kapandı. Buna göre Kayseri'de 2025 yılında her 4 şirketten 1'i kapandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), 2025 Ekim ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Kayseri’de 2025 Ekim ayında 137 şirket, 2 kooperatif ve 29 gerçek kişi ticari işletme kurulurken 37 şirket tasfiye edildi. Ekim ayında 35 şirket, 1 kooperatif ve 9 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

Kayseri’de 2025 yılı Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık verileri incelediğimizde ise 1246 şirket, 15 kooperatif ve 255 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 312 şirket ve 22 kooperatif tasfiye edildi. 331 şirket, 15 kooperatif ve 159 gerçek kişi ticari işletme kapandı. Buna göre Kayseri'de 2025 yılında kurulan her 4 şirketten 1'i kapandı.

Haber Merkezi

