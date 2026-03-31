Kayseri’de kurulan şirketlerden 698 milyon liralık sermaye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), 2026 yılına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Buna göre Kayseri’de 2026 yılında 317 şirket, 4 kooperatif ve 43 gerçek kişi ticari işletme kurulurken 44 şirket ile 2 kooperatif tasfiye edildi.

698 MİLYONLUK SERMAYE

TOBB tarafından yayınlanan verilerde Şubat ayına bakıldığında ise 140 şirket, 2 kooperatif ve 16 gerçek kişi ticari işletme ise kuruldu. Yine Şubat ayında 16 şirket ile 2 kooperatif tasfiye edilirken, 14 şirket ve 13 gerçek kişi ticari işletme kapandı. Ayrıca Kayseri’de kurulan şirketlerin yıllık sermaye dağılımı 698 milyon 310 bin lira oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILA ORANLA ARTIŞ YAŞANDI

Öte yandan 2025 yılının ilk 2 ayına(Ocak-Şubat) bakıldığında ise 293 şirket kurulurken 68 şirketin kapandığı görülüyor. 2026 yılı verileri ile kıyaslandığında; 2026 yılında kurulan şirket sayısında artış yaşanırken, kapanan şirket sayısında ise düşüş yaşandı.