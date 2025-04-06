Kayseri'de Kuş Gribi Vak'ası: Tehlikeli bulgu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi'nde kuş gribi (Avian Influenza) vakası tespit edildi.

Kayseri'de Kuş Gribi Vak'ası: Tehlikeli bulgu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Hasanarpa Mahallesi’nde kuş gribi (Avian Influenza) vakası tespit edildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıya göre, ilçede bulunan hayvancılık işletmelerinin hastalığa karşı önlem alması kapsamında bölgede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerine gerekli duyuruların yapılması istendi. Kurum tarafından “gereğinin ve bilgilerin rica edildiği” yazı, ilgili ilçe müdürlüklerine gönderildi.

Yapılan ilk testlerin pozitif çıktığı dar ve geniş anlamda karantinalarının yapılabileceği öğrenildi.

Haber Merkezi

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