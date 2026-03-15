Kayseri'de Kutsal Emanetler Sergisi'ne Yoğun İlgi
Kayseri'de 3 gün sergilenecek olan Kutsal Emanetler, ilk gününde yoğun bir ilgi gördü. Uzayan kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşlar kutsal emanetleri görme heyecanıyla uzun kuyruklar oluşturuyorlar.
Kayseri eski Faur alanında bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nde sergilenmey başlayan 99 parça Kutsal Emaneti iftardan ve teravih namazından sonra görmeye gelen vatanadaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Fuar alanının dışına taşan ve yüzlerce metre uzayan kuyrukta bulunan aileleriyle beraber gelen vatandaşlar, akşam soğuğuna rağmen kutsal emanetleri görebilmek için sabırsızlıkla içeri girmeyi bekliyorlar.