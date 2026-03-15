Kayseri’de “Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi” açıldı

(RHA)- Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde Kayseri’de düzenlenen “Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi” ziyaretçilere kapılarını açtı.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve ve çok sayıda vatandaş katıldı.Vali Gökmen Çiçek, dünyanın birçok yerinde yaşanan acılara dikkat çekerek, Ramazan ayında Peygamber Efendinin hatıralarının Kayseri’de vatandaşlarla buluşturulmasının anlamlı olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Kayseri’de vakıf eserleri ve kutsal emanetlerin sergilenmesinin önemli olduğunu belirtti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, dinin bazı semboller barındırdığını ifade ederek, “Her işte olduğu gibi dinimizde de bazı semboller var. Bu semboller değerli. Burada toplanmamız, bizim Hazreti Peygamber’in izinde olduğumuzun göstergesi" dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise kutsal emanetlerin Anadolu’nun farklı şehirlerinde vatandaşlarla buluşturulduğunu belirterek, Kayseri’nin serginin açıldığı 6’ncı il olduğunu ifade etti. Aksu, “Erzurum’da bu sergiyi 3 günde 300 bin kişi ziyaret etti. İnşallah Kayseri’de bu rakamın 400-500 bin olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hz. Muhammed’e ait Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerif ile Kabe örtüsünün de yer aldığı, toplam 99 vakıf eseri ve kutsal emanetin sergilendiği etkinlik, 17 Mart’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

