Kayseri'de Kutsal Emantelere Rekor Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen sergi, toplamda 6 ilde gerçekleştirildi. 3 Gün boyunca sahura kadar açık oln sergiyi ziyarete gelen vatandaşlar kadar, kalabalığı görüp de dönenlerin sayısı da az değil.

Kayseri, “Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi”ne gösterdiği yoğun ilgiyle Türkiye genelinde öne çıktı. Üç gün içinde tam 546 bin 748 ziyaretçi sergiyi gezerek şehrin kültürel mirasa olan bağlılığını ortaya koydu.

6 İlde Düzenlendi, Kayseri Zirvede

Türkiye genelinde 1 milyon 630 bin 630 kişi sergiyi ziyaret ederken, Kayseri en yüksek katılımla zirvede yer aldı.

Manevi Değeri Yüksek Koleksiyon

Sergide yer alan 99 eserlik koleksiyon, Allah’ın 99 güzel ismi olan Esmaül Hüsnaya atfen hazırlandı. Ziyaretçiler, kutsal emanetler ve vakıf eserleri karşısında derin bir manevi atmosfer yaşadı.

Kayseri’nin Kültürel Gücü

Bu yoğun ilgi, Kayseri’nin kültür ve sanat etkinliklerinde öncü şehirlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Şehrin kadirşinaslığı, kültüre olan vefası ve manevi değerlere bağlılığı sergiye yansıdı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!