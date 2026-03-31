Kayseri'de Kütüphane Haftası'na Yazar-Öğrenci Buluşmaları Damga Vurdu

Program çerçevesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez ve Şehir Kütüphanesi’nde yazar Derya Şafak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi ve Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi’nde ise yazar Halit Ertuğrul öğrencilerle bir araya geldi.

Gençler, yazarlarla birebir iletişim kurarak kitapların, bilginin ve okuma kültürünün değerini yeniden keşfetti. Sohbetlerde, okumanın yalnızca bir alışkanlık değil, aynı zamanda kişisel gelişimin ve bilinçli yaşamın temeli olduğu vurgulandı.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir, etkinliklerin gençlerin zihinsel ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu belirterek, “Bağımlılıkla mücadelede bilinçli ve donanımlı nesiller yetiştirmek için bu tür buluşmalar çok kıymetli” dedi.

Etkinliklerin gerçekleşmesinde destek veren Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen’e teşekkür edildi.

Yeşilay yetkilileri, gençleri kitapla buluşturan bu anlamlı organizasyonların önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini ifade etti.

Bu haber, Kayseri’nin kültürel yaşamında kitap sevgisini ve gençlerle yazarlar arasındaki bağın güçlenmesini simgeleyen bir örnek olarak öne çıkıyor.