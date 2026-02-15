Kayseri'de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmete açılan yeni kütüphane binası, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Etüt alanları, bebek ve çocuk bölümleri, kitap ödünç alma-verme noktalarıyla donatılan bina, her gün dolup taşıyor. Dursun, “Okuma salonlarımızda yer bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin farklı ilçelerinde de yatırımlar sürüyor. İncesu Kütüphanesi’nin genişletilmesi için ihale tamamlandı, Develi Halk Kütüphanesi’nin inşaatı hızla ilerliyor. Erkilet’te Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açıldı ve büyük ilgi gördü. Şehir Hastanesi’nde ise “Halk Kütüphanesi” adıyla yeni bir merkez kurulacak.

Dursun, kütüphane hizmetlerini mekânın dışına taşımayı hedeflediklerini vurguladı: “Uzun tedavi süreçlerinde hastalarımıza kitapları bulundukları yerde ulaştıracağız. Hastaneye gelen herkes bu hizmetten faydalanabilecek.”

Kayseri’de kütüphaneler artık sadece kitap rafları değil; etkinlikler, erişilebilirlik ve toplumsal yaşamın merkezleri olarak konumlanıyor.