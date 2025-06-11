Kayseri'de Kütüphane Sayısı 29'a Çıktı

Kayseri il merkezinde, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi, Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesi ve 1993 yılında hizmete açılan A. Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi, okuyuculara hizmet vermeye devam ediyor. Bu üç ana kütüphaneye ek olarak, Ağırnas, Erkilet, Hisarcık ve Mimarsinan Kasabası Halk Kütüphaneleri de 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne bağlı şube kütüphaneleri olarak faaliyet gösteriyor.

İlçelerde ise toplam 14 adet kütüphane bulunuyor. Bu kütüphaneler arasında Bünyan İlçe Halk Kütüphanesi, Develi İlçesi Seyrani Halk Kütüphanesi, Felahiye İlçe Halk Kütüphanesi, Hacılar İlçe Halk Kütüphanesi, İncesu İlçe Halk Kütüphanesi, Özvatan İlçe Halk Kütüphanesi, Pınarbaşı İlçe Halk Kütüphanesi, Pınarbaşı Pazarören Kasabası Halk Kütüphanesi, Sarıoğlan 80. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi, Sarız İlçe Halk Kütüphanesi, Talas Fatma-Kemal Timuçin İlçe Halk Kütüphanesi, Tomarza İlçe Halk Kütüphanesi, Yahyalı İlçe Halk Kütüphanesi ve Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi yer alıyor.

Bu gelişmeler, Kayseri'nin kültürel zenginliğine katkı sağlarken, toplumsal bilincin artmasına da yardımcı olacak. Kütüphaneler, bilgi ve kültür paylaşımının merkezi olmayı sürdürüyor.