Kayseri'de Kütüphane Sayısı Artıyor: 6 ayda 1 milyona yakın ziyaretçi

İlk 6 Ayda Sağlanan Hizmetler

- Ziyaretçi Sayısı: 966,909

- Ödünç Alınan Kitap Sayısı: 160,721

- Üye Sayısı: 344,864

- Basılı Kitap: 202,849

- Elektronik Kitap: 22,000

- Sesli Kitap: 3,000

Kütüphanelerin Özellikleri

Modern ve teknolojik donanımlara sahip kütüphaneler, zengin içerikleri ile şehrin kültürel ve bilgi merkezi haline geliyor. Kullanıcılara sunulan hizmetler arasında:

- Ücretsiz internet ve bilgisayar erişimi

- Sıcak çay ve çorba ikramları

- Çocuklar için atölyeler ve masal saatleri

- Farklı etkinlikler yer alıyor.

Yeni Açılan Kütüphane

Kayseri İl Halk Kütüphanesi, 105 milyon TL yatırımla hayata geçirildi ve yoğun ilgi görüyor. Bu modern kültür merkezi, Türkiye’nin örnek kütüphanelerinden biri olmayı hedefliyor.



Kayseri'deki kütüphane yatırımları, şehrin okuma alışkanlıklarını güçlendirerek, kültürel ve sosyal yaşamda önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu gelişmeler, Kayseri'nin okuyan ve okutan bir şehir olma hedefini destekliyor.