Kayseri'de kuvvetli rüzgar araçlarda hasara neden oldu

Kayseri'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana gelirken, çok sayıda ağacın dalları kırıldı.

Kayseri'de kuvvetli rüzgar araçlarda hasara neden oldu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapılmıştı. Bu kapsamda kentte etkisini gösteren rüzgar sebebiyle olumsuzluklar yaşandı. Böylece çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. O anlar vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

