  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkili oldu: Çatılar uçtu, levhalar zarar gördü

Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkili oldu: Çatılar uçtu, levhalar zarar gördü

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kentte etkisi gösteren rüzgar ise çatıları uçurdu, balkon korkulukları yerinden çıktı, trafik lambaları, levhaları ve otobüs durakları zarar gördü.

Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkili oldu: Çatılar uçtu, levhalar zarar gördü

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Bu kapsamda kentte etkisini gösteren kuvvetli rüzgar sebebiyle olumsuzluklar yaşandı. Böylece çatılar uçtu, balkon korkulukları yerinden çıktı, trafik lambaları ve levhaları ile otobüs durakları zarar gördü. O anlar vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hasbekli Mümin Hafız Kayseri'de anıldı
Hasbekli Mümin Hafız Kayseri’de anıldı
Saadet Partisi'nden Kayseri İş Dünyasına 'Türkiye Kalkınma Hamlesi' Mesajı
Saadet Partisi’nden Kayseri İş Dünyasına “Türkiye Kalkınma Hamlesi” Mesajı
SAFELOOP Projesi 4. Genel Kurul Toplantısı Kayseri ASPİLSAN'da Gerçekleşti
SAFELOOP Projesi 4. Genel Kurul Toplantısı Kayseri ASPİLSAN'da Gerçekleşti
Şiddetli Rüzgara Karşı, Büyükşehir Teyakkuzda
Şiddetli Rüzgara Karşı, Büyükşehir Teyakkuzda
Engin Akbadal'ın Fil Hastalığı İçin Ankara'ya Sevk Edilmesi
Engin Akbadal'ın Fil Hastalığı İçin Ankara'ya Sevk Edilmesi
Kayserispor'a 960 Bin'i usulsüz seyirci almadan toplam 1 Milyon 180 Bin TL ceza
Kayserispor’a 960 Bin’i usulsüz seyirci almadan toplam 1 Milyon 180 Bin TL ceza
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!