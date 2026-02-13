Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkili oldu: Çatılar uçtu, levhalar zarar gördü
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kentte etkisi gösteren rüzgar ise çatıları uçurdu, balkon korkulukları yerinden çıktı, trafik lambaları, levhaları ve otobüs durakları zarar gördü.
