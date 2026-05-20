Kayseri'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün 13.30 ile 22.00 arasında Kayseri’nin özellikle doğu ve güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Tomarza, Pınarbaşı, Sarız ve Erciyes çevrelerinde etkili olması tahmin edilen yağışların zaman zaman şiddetini artırabileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği ifade edildi.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede, beklenen yağışların “kuvvetli yağış” kategorisinde yer aldığı kaydedilirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.