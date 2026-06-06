Kayseri'de Kuvvetli Yağış ve Dolu Hayatı Felç Etti

Bir anda bastıran yağış nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar Araçlarını Koruma Çabasına Girdi

Kısa süreli etkili olan dolu yağışı sırasında vatandaşlar, araçlarını kapalı pazar yerlerine çekerek zarar görmekten korumaya çalıştı. Pazara giremeyen bazı sürücüler ise araçlarının üzerini battaniyelerle kapatarak önlem aldı. Sokakta yağışa yakalananlar ise kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Önceden Uyarmıştı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, gün içinde yaptığı açıklamada kentte kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuş ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

Kentte Kısa Süreli Kaos

Yağış ve dolu, kısa süreliğine de olsa şehirde günlük yaşamı aksattı. Trafikte yaşanan yoğunluk, vatandaşların araçlarını koruma telaşı ve sokaklarda oluşan su birikintileri, Kayseri’de öğleden sonra hareketli anlara sahne oldu.

Bu haber, Meteoroloji’nin uyarılarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, kentte yaşayanlara doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini hatırlattı.