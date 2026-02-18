Kayseri'de kuvvetli yağış

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'ye karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu kapsamda ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, tipi, buzlanma ve don olayı, çığ riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri’ye karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. Kayseri'nin güney ve doğu ilçeleri ile yüksek kesimlerinde (Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Erciyes) beklenen yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur, 1500 metre ve üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, tipi, buzlanma ve don olayı, çığ riskine karşı dikkatli olunmalı” denildi.

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
