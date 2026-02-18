Kayseri'de kuvvetli yağış

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri’ye karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. Kayseri'nin güney ve doğu ilçeleri ile yüksek kesimlerinde (Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Erciyes) beklenen yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur, 1500 metre ve üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, tipi, buzlanma ve don olayı, çığ riskine karşı dikkatli olunmalı” denildi.