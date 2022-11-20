Kayseri'de kuyumcu dükkanında hırsızlık

 Kayseri'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kuyumcu dükkanında hırsızlık yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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  • 20.11.2022 17:36
  • Güncelleme: 20.11.2022 17:36
Kayseri'de kuyumcu dükkanında hırsızlık

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gazioğlu Çarşısında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kuyumcu dükkanında hırsızlık yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

1ha

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