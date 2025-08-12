Kayseri'de Lavanta Bahçeleri ile Doğal Güzellikler ve Ürünler
Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projelerle lavanta bahçeleriyle donatılıyor. Şehir genelinde 8 farklı bölgede ekilen yaklaşık 200 bin lavanta bitkisi, hem görsel bir şölen sunuyor hem de değerli ürünlerin elde edilmesine olanak tanıyor.
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda, Alsancak Parkı, İnönü Parkları, Mazakaland, Şehitlik, Mehmet Özhaseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, Mimar Sinan Parkı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi alanlarda yetiştirilen lavantalar, hasat edilerek ekonomiye katkı sağlayacak ürünlere dönüştürüldü.
Hasat edilen lavantalardan 32 litre saf lavanta yağı elde edilirken, Kayseri Bilim Merkezi’nde bu yağlar kullanılarak 5 bin adet lavanta kolonyası üretildi. Elde edilen bu doğal ürünler, hediyelik paketler haline getirilerek, hem kent tanıtımına katkı sağlaması hem de doğallığıyla ön plana çıkması hedefleniyor.
Bu projeler, Kayseri'nin estetik görünümünü artırmanın yanı sıra, tarımsal üretimi destekleyerek yerel kalkınmayı da teşvik ediyor.