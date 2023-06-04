Kayseri'de LGS heyecanı

Kayseri'de 23 bin 733 öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı başladı.

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  • 04.06.2023 10:31
  • Güncelleme: 04.06.2023 10:47
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Kayseri'de LGS heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 23 bin 733 öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı başladı.

Tüm Türkiye’de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı. Kayseri’de 333 okulda LGS’ye girecek 23 bin 733 öğrenci aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı. Velilerden Yasin Toy, “Çocuğumuz sınava uzun zamandır hazırlanıyor. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin. Bizde ailesi olarak heyecanlıyız. Okuması için elimizden gelen destekleri bu zamana kadar sağladık. İnşallah bundan sonrada sağlayacağız. Sınava hem okulun kurslarına göndererek hem de dışardan özel kaynaklardan destek sağlayarak, devamlı çalıştı. Başarılı olacağını umuyorum. Uzun bir maratondu. Bu maratonu biz destek olarak, oda çalışarak tamamladı” ifadelerini kullandı.

Bir diğer veli Ferit Yılmaz ise, “Çocuğunu LGS sınavına getirmek güzel bir duygu. Gururlanıyorum ve çocuğumla gurur duyuyorum. Allah bütün öğrencilere zihin açıklığı versin. Hepsine başarılar diliyorum. Çocuğu elimizden geldiği kadar motive etmeye çalıştık” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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