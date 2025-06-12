Kayseri'de LGS Öğrencilerine Destek: 631 Öğrenciye Kaymek Kursu

Kayseri'deki gençlerin eğitim yolculuklarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen bu kurslar, sadece akademik bilgi sunmakla kalmayıp, sosyal ve kültürel gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyor. Eğitim alanında yapılan bu tür projeler, gençlerin donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Başkan Büyükkılıç, gençlerin eğitimine verdikleri önemi vurgulayarak, “Kentimizin geleceği olan yavrularımızın yanındayız. KAYMEK, adeta şehrimizin altıncı üniversitesi konumunda. Öğrencilerimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sınav günü için de bir çağrıda bulunan Büyükkılıç, sürücülerin dikkatli olmalarını ve korna çalmamaları gerektiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek; sözel bölüm 09.30'da, sayısal bölüm ise 11.30'da başlayacak. Öğrencilere başarılar dileyen Büyükkılıç, tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını umduğunu ifade etti.