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Kayseri'de LGS Tercih Sürecine Destek Hizmeti Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci boyunca gençlere destek sağlayacak ücretsiz danışmanlık hizmetini 16 Temmuz Çarşamba günü başlatıyor.

Kayseri'de LGS Tercih Sürecine Destek Hizmeti Başlıyor

Eğitim alanındaki katkılarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilere tercih dönemlerinde de yardımcı olmayı amaçlıyor. Aile Akademisi, uzman kadrosuyla gençlere lise tercihlerini en doğru şekilde yapabilmeleri için rehberlik edecek.

Hunat Hatun Medresesi’nde gerçekleştirilecek LGS Tercih Danışmanlığı hizmeti, 16 Temmuz Çarşamba günü başlayıp, 24 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Danışmanlık hizmeti, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak sunulacak. Bu hizmet, gençler ve aileleri için önemli bir kolaylık sağlayarak, tercih süreçlerinde doğru kararlar almalarına yardımcı olacak.

Haber Merkezi

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