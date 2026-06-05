Kayseri'de Libya'da Alıkonulan Aktivistler İçin Basın Açıklaması

Global Sumud Kara Konvoyu ve Esaret Zinciri

Bayraktar, konuşmasında 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de süren ağır abluka ve katliamlara dikkat çekerek, “Global Sumud Kara Konvoyu”nun tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığını vurguladı. Ancak konvoyun, uluslararası hukuku hiçe sayan ağır engellemelerle karşılaştığını ve 24-25 Mayıs tarihlerinde Libya’nın doğusunda farklı ülkelerden 10 aktivistin gözaltına alındığını hatırlattı.

Esaret Altındaki Aktivistler

Basın açıklamasında, Uruguaylı Matias Alvarez Rodriguez ve Polonyalı Lauro Kwoczala gibi yeni Müslüman olmuş aktivistlerin fedakârlıkları özellikle öne çıkarıldı. Açlık greviyle direnişlerini sürdüren aktivistlerin sağlık durumlarının kritik seviyeye ulaştığı, kadın gönüllüler arasında bayılma vakalarının yaşandığı ve tıbbi yardımın kasıtlı olarak engellendiği belirtildi.

Psikolojik ve Fiziksel İşkence İddiaları

Bayraktar, Libya’daki askeri gözaltı merkezinde aktivistlere yönelik ağır psikolojik taciz, bilgi karartması ve sahte vaatlerle sistemli işkence uygulandığını ifade etti. Aktivistlere yöneltilen soruların, “Siyonist rejimin refleksleriyle örtüştüğünü” söyleyerek, bu insani misyonun terörize edilmek istendiğini dile getirdi.

Uluslararası Çağrı

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu, başta kendi vatandaşlarının hukukunu korumakla yükümlü devletler olmak üzere, Birleşmiş Milletler, uluslararası insan hakları örgütleri ve tüm diplomatik misyonları acilen harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, “10 sivil aktivistin derhal, kayıtsız ve şartsız olarak serbest bırakılması; gasp edilen pasaportlarının, belgelerinin ve insani yardım araçlarının iade edilmesi uluslararası hukukun mutlak gereğidir” denildi.

Kayseri’den Dünyaya Mesaj

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklama, Kayseri halkının Gazze’deki mazlumlarla dayanışmasının güçlü bir göstergesi oldu. Platform, “Onlar içeride insanlık onurunu korurken, bizlerin dışarıda sessiz kalması düşünülemez” sözleriyle uluslararası kamuoyuna seslendi.