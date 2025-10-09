Kayseri'de 'Lider Çocuk Tarım Kampı' tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 'Lider Çocuk Tarım Kampı' Kayseri'de sona erdi. Program kapsamında öğrencilere katılım belgesi verildi.
Kayseri’de Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenen “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliği tamamlandı. Program kapsamında öğrenciler, Kocasinan Belediyesi Yediveren Kooperatifi’ni ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde gözlemledi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada: “Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca desteklenen “Lider Çocuk Tarım Kampımız” tamamlandı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ın katılımlarıyla, Kocasinan Belediyesi Yediveren Kooperatifi’ni ziyaret ettik. İl Müdürlüğümüzdeki törenle çocuklarımıza katılım belgeleri verildi” ifadelerine yer verildi.