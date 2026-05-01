Kayseri'de lise öğrencisi Ekinci, TÜBİTAK'ın yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Lise öğrencisi Belinay Ekinci, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 57. 2204-B Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 57. 2204-B Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Kayseri önemli bir başarıya daha imza attı. Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Belinay Ekinci, kimya alanında hazırladığı proje ile Türkiye ikincisi oldu.

Konuya ilişkin Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Belinay Ekinci’nin bu başarısında emeği bulunan danışman öğretmeni Fatma Dağlı da özverili çalışmalarıyla takdiri hak etti. Bilimsel üretimi ve araştırma kültürünü benimseyen gençlerimizin elde ettiği bu kıymetli başarı; eğitim camiamız adına umut verici bir gelişme olmuştur. Başarılı öğrencimizi ve kıymetli öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Kayseri Barosundan genç avukatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Barosundan genç avukatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Üniversitede eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin'in babası: Adalet yerini buldu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Üniversitede eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin’in babası: Adalet yerini buldu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Trafikte en fazla ceza "cep telefonu" maddesinden uygulandı
Kayseri'de lise öğrencisi Ekinci, TÜBİTAK'ın yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
Kayseri’de lise öğrencisi Ekinci, TÜBİTAK’ın yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
CHP Develi İlçe Başkanı Yusuf Bulut da görevinden istifa etti
CHP Develi İlçe Başkanı Yusuf Bulut da görevinden istifa etti
ASKON Yönetiminden Vali Çiçek'e Ziyaret
ASKON Yönetiminden Vali Çiçek’e Ziyaret
