Kayseri’de lise öğrencisi Ekinci, TÜBİTAK’ın yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 57. 2204-B Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Kayseri önemli bir başarıya daha imza attı. Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Belinay Ekinci, kimya alanında hazırladığı proje ile Türkiye ikincisi oldu.

Konuya ilişkin Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Belinay Ekinci’nin bu başarısında emeği bulunan danışman öğretmeni Fatma Dağlı da özverili çalışmalarıyla takdiri hak etti. Bilimsel üretimi ve araştırma kültürünü benimseyen gençlerimizin elde ettiği bu kıymetli başarı; eğitim camiamız adına umut verici bir gelişme olmuştur. Başarılı öğrencimizi ve kıymetli öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.