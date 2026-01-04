Kayseri'de Liseliler Kendi Televizyonlarını Kurdu: Çalık TV Yayında!

“Çalık TV” adı verilen bu kanal, sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla okul etkinliklerini duyuruyor. Öğrenciler, öğretmenlerini, velilerini ve mezunlarını konuk ederek hem okul kültürünü yaşatıyor hem de topluma sesleniyor. Programlarda sınav kaygısı gibi öğrencilere yol gösteren konular da işleniyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve proje koordinatörü Hacı Sarı, “Gazete çıkarmaktan televizyon yayınına uzanan bir yolculuk bu. Çocuklarımız sunuculuk, kameramanlık, DJ’lik gibi alanlarda kendilerini deniyor. En az 30 öğrencimiz aktif olarak bu çalışmalarda yer alıyor” diyerek projenin önemini vurguladı.

Okul Müdürü Ahmet Tanrıverdi ise, “Çalık TV ile veliler toplantılara evlerinden katılabilecek, öğrencilerimiz sosyal medyayı doğru şekilde kullanmayı öğrenecek. Bu proje, geleceğin iletişimcilerini yetiştirecek” sözleriyle hedeflerini anlattı.

Çalık TV’de yayın yapan öğrencilerden Meryem Yöcan ise, “Kamera önünde olmak beni çok mutlu ediyor. Hem kendimizi geliştiriyoruz hem de okul kültürünü yaşatıyoruz” diyerek heyecanını paylaştı.

Kayseri’de bir lise, artık sadece derslerle değil; kendi televizyon kanalıyla da geleceğe hazırlanıyor.