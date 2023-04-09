Kayseri'de listenin yüzde 70'i yenilendi
Genel seçimlere az bir süre kala partilerin aday listeleri belli oldu. Bazı partilerin aday listeleri tamamen değişirken, İYİ Partiden Dursun Ataş, MHP'den ise İsmail Özdemir ve Baki Ersoy'un tekrardan aday olduğu görüldü.
- 09.04.2023 17:03
- Güncelleme: 09.04.2023 17:03
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi partilerin Milletvekili aday listeleri belli oldu. Bazı partilerin listeleri tamamen yenilenirken bazı partilerde ise geçtiğimiz dönem milletvekili adaylarının tekrardan aday olduğu görüldü. Kayseri’de bulunan 10 milletvekilinden 3’ü yeniden aday oldu.
Hem geçen dönem hem de bu dönem aday olan isimler şu şekilde:
İYİ Parti’den Dursun Ataş,
MHP’den İsmail Özdemir ve Baki Ersoy.
1ha
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