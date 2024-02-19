Kayseri'de madende göçük: 1 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir madende meydana gelen zemin göçüğünde 1 işçi yaralandı.

Kayseri'de madende göçük: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir madende meydana gelen zemin göçüğünde 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanfakılı Mahallesi’nde bulunan krom madeninde zemin göçüğü meydana geldi. Olayda işçi Ü.U. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Madende bulunan ekipler tarafından çıkarılan ve vücudunda kırık meydana geldiği öğrenilen Ü.U., Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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