Kayseri'de mali müşavire silahlı saldırı

Olay, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada kimliği belirsiz kişi mali müşavir M.M.’ye 4 el ateş etti. Ayağına kurşun isabet eden yaralı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Saldırı sonrası kaçan zanlı, ekipler tarafından her yerde aranıyor.