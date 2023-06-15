Kayseri'de mali müşavire silahlı saldırı
Kayseri'de mali müşavir M.M., iddiaya göre alacak meselesi sebebiyle ayağından vuruldu. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
- 15.06.2023 13:03
- Güncelleme: 15.06.2023 13:03
- 61
Olay, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada kimliği belirsiz kişi mali müşavir M.M.’ye 4 el ateş etti. Ayağına kurşun isabet eden yaralı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Saldırı sonrası kaçan zanlı, ekipler tarafından her yerde aranıyor.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN