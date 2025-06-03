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Kayseri'de Mavi Marmara Şehitleri için Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak

Kayseri Gönüllü Kuruluşları, 4 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'de, öğle namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Cami yanında Mavi Marmara Şehitleri ve Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınacağı duyurusunda bulundu.

Kayseri'de Mavi Marmara Şehitleri için Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak

Kayseri Gönüllü Kuruluşları, 4 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'de, öğle namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Cami yanında Mavi Marmara Şehitleri ve Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılacak. 

Haber Merkezi

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