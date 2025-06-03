Kayseri'de Mavi Marmara Şehitleri için Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak
Kayseri Gönüllü Kuruluşları, 4 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'de, öğle namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Cami yanında Mavi Marmara Şehitleri ve Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınacağı duyurusunda bulundu.
Kayseri Gönüllü Kuruluşları, 4 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'de, öğle namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Cami yanında Mavi Marmara Şehitleri ve Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılacak.