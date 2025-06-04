Kayseri'de Mavimarmara ve Filistin Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii'nde, Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen, Mavimarmara Şehitleri ile Filistin ve Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı icra edildi.
Cemaat, Kur’an tilaveti sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasında, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik katliam ve soykırımlarını şiddetle kınadı.
Bürüngüz Camii Müezzin Kayyımı Ali Adıgüzel, Kur’an tilaveti sonrası Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş basın açıklamasını okudu.
Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, gıyabi cenaze namazını kıldırarak dua etti.
Bu anlamlı etkinlik, toplumsal dayanışma ve adalet arayışının bir göstergesi olarak kaydedildi.