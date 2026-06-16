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Kayseri'de Mayıs ayında 12 bin aracın devri yapıldı

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Mayıs 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Kayseri'de Mayıs ayında 8 bin 823 otomobil, 135 minibüs, 54 otobüs, bin 609 kamyonet, 303 kamyon, 755 motorsiklet, 25 özel amaçlı ve 366 traktör olmak üzere toplamda 12 bin 70 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Kayseri'de Mayıs ayında 12 bin aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Mayıs 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre; Türkiye genelinde Mayıs ayında toplam 752 bin 150 adet taşıtın devri yapıldı. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,9'unu otomobil, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 11,6'sını motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kayseri’de ise Mayıs ayında 8 bin 823 otomobil, 135 minibüs, 54 otobüs, bin 609 kamyonet, 303 kamyon, 755 motorsiklet, 25 özel amaçlı ve 366 traktör olmak üzere toplamda 12 bin 70 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

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