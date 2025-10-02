Kayseri'de MEBİ veli tanıtımları başladı
Kayseri’de Milli Eğitim Bilişim İletişim sistemi hakkında velileri bilgilendirmek amacıyla Mehmet Tarman Ortaokulu’nda toplantı düzenlendi. Toplantıda, velilere sistemin işleyişi, kullanımı ve öğrenciler için sağlayacağı faydalar hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca velilerin MEBİ’ye ilişkin görüş ve önerileri alındı.