Kayseri’de ‘Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisi' açıldı

(RHA)- Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen ‘Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisi' açılış töreni, Dünya Çevre Günü’nde 350 milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Saatte 60 ton, günde 1200 ton evsel atık işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimiz her gün yaklaşık 80 adet çöp toplama aracı ve 10 adet 72 metreküplük semitreyler ile toplanan atıkları burada modern teknolojilerle ayrıştırılacaktır” dedi.

Doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğuyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreci belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yatırım ve projelerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü anlamlı bir hizmetle taçlandırdı. Tamamıyla sıfır atık felsefesine uygun şekilde Molu mevkiinde faaliyete geçirilen Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde gerçekleştirilen Mekanik Ayrıştırma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve il protokolü katıldı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Önemli bir yatırım. Bugün malum 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dolayısıyla sözde değil özde yatırımlarla gerçekten çevreci anlayışı hayata geçirecek bir hizmetimiz için açılış yapıyoruz” dedi.

Belediyeciliğin sadece yol, kaldırım gibi klasik hizmetlerle sınırlı olmadığına vurgu yapan Büyükkılıç, Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisi’ne dair teknik bilgiler aktardı. Başkan Büyükkılıç, Dünya Çevre Günü’nü tebrik ederek, “Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Her alanda olduğu gibi çevre bağlamında da bu bizim olmazsa olmazımız. Bu açıdan hem mekanik ayrıştırma ve atıktan türetilmiş yakıt üretim tesisimizi hayata geçiriyoruz. Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla gerek merkezde gerekse taşramızda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak el ele vermek suretiyle, Bakanlığımızın talimatları il müdürlüğümüzün de bizimle olan iş birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci vizyonuna dikkat çekerek, “Sıfır atık vizyonumuzun ve sürdürülebilir kalkınma hedefimizin en güzel örneklerini sergilerken çevreyi koruyan, atıkları ekonomiye kazandıran ve enerji üretimine katkıda bulunan bir yaklaşım sergiliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarını bir maliyet değil, gelecek nesillere karşı ve şehrimize karşı sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla R Enerji iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Mekanik Ayrıştırma ve ATY Üretim Tesisimiz, sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin sayılı çevre yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Tesisin yatırım maliyetinin 350 milyon TL olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Toplamda 27 bin metrekare alan üzerine kurulan 5 bin metrekare kapalı alanı olan ve maliyeti 350 milyon TL olan bir yatırımdan söz ediyoruz. Saatte 60 ton, günde 1200 ton evsel atık işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimiz her gün yaklaşık 80 adet çöp toplama aracı ve 10 adet 72 metreküplük semitreyler ile toplanan atıkları burada modern teknolojilerle ayrıştırılacaktır. Bu yatırımın en önemli özelliği ekonomik olarak değere dönüştürme açısından bütçemize katkıda bulunuyor. Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan atıktan üretilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı içerisinde hem yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, tesisin çevreye olan etkileri üzerinde durarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece yılda yaklaşık 36 bin ton fosil yakıt kullanımının önüne geçilmiş oluyor. Doğal kaynaklarımız korunuyor, enerji sektörüne de alternatif bir yakıt kaynağı sunmuş oluyoruz. Daha da önemlisi; depolamaya giden atık miktarında yüzde 50 ila yüzde 60 oranında azalma söz konusu oluyor. Bu sayede mevcut düzenli depolama sahamızın kullanım ömrü önemli ölçüde uzuyor, özellikle kaynak verimliliği bakımında da kazanım sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis aslında uzun yıllar sürdürdüğümüz çevre yatırımlarımızın yeni ve güçlü bir halkası. 2019’dan bu yana Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizde toplam 2 milyon 700 bin ton atığın bertarafını gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz biyogaz sayesinde 299 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürettik. Enerji üretim tesisinin soğutma suyunu değerlendirerek 11 bin metrekare büyüklüğündeki seramızı ısıttık. Toplamda 3 bin 500 ton domates üretimi yapılıp ihraç edildi. Kompleksimiz içerisinde kompost üretim ünitemizde park bahçelerimize 1900 ton gübre üretip yeşil alanlarımızda değerlendirdik.”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da buradaki yapılan tesisin çok gerekli bir iş olduğunu vurguladı. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın girişimleriyle Türkiye’de başlatılan sıfır atık konusu uluslararası platformda destek gören bir faaliyete dönüştüğünü kaydetti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, projenin önemine vurgu yaparak israfın önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Akar, Başkan Büyükkılıç’ı bu hizmetinden dolayı kutladığını söyleyerek, Anadolu’nun yıldızı olan Kayseri’de benzer yatırımların sürmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların adından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak Mekanik Ayrıştırma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi’nin açılışını gerçekleştiren protokol, daha sonra tesisi inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

