Kayseri'de Mekke'nin Fethi Coşkuyla Kutlandı: Affın ve Ailenin İnşası Vurgusu

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Mekke'nin Fethi' programı, yoğun katılım ve manevi atmosferiyle takdir topladı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konferans, ilahiler ve sema gösterileriyle zenginleşen etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Program, İl ve İlçe Müftülüklerinin organizasyonuyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Gönüllü Kültür Teşekküllerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda konuşan Müftü Ayvaz, “Mekke’nin Fethi, affın ve ailenin inşasıdır” diyerek emeği geçen müftülük personeline, sazendelere, sanatkarlara ve din gönüllülerine teşekkür etti.

Bu anlamlı buluşma, hem geçmişin izini sürmek hem de toplumsal birlikteliği pekiştirmek adına önemli bir mesaj verdi.

 

 

Haber Merkezi

