Kayseri'de Mera Islah Projesi ile Büyükbaş Hayvan Üreticilerine Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Beydeğirmeni bölgesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik olarak gerçekleştirilen mera ıslahı çalışmaları, bölgede hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Harmancı, son beş yılda tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımların 1 milyar liraya yaklaştığını belirtti.

Üreticilerin Memnuniyeti

Proje ile ilgili olarak Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, bölgede hayvan otlatılacak alanların artırılmasının önemine vurgu yaptı. Güneş, “Burası köy halkına açık. 200 dönüm daha mera kazandıracağız,” diyerek, projeden duydukları memnuniyeti ifade etti. Üreticiler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri sayesinde hayvancılık faaliyetlerini sürdürebildiklerini dile getirdi.

Gelecek Perspektifi

Mera Islah Projesi, Türkiye'de örneği olmayan bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Proje, toplamda 600 dekar arazinin ıslah edilmesiyle üreticilere geniş bir otlatma alanı sunuyor. Beydeğirmeni Mahalle Muhtarı Aziz Sinopluoğlu, bu tür hizmetlerin köy halkı için büyük önem taşıdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri'deki bu proje, tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir bir gelişim sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.