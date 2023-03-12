Kayseri’de merkeze yakın toplanma alanları

Kayseri’de merkeze yakın toplanma alanlarını haberimizde derledik. Kent genelindeki diğer toplanma alanlarına erişebilmek için E-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama kısmından sorgu yapabilecek.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin artçıları sürüyor. Kayseri’den de şiddetli şekilde hissedilen depremler yaşanıyor. Bazı vatandaşlar ise evlerine girmekten tedirgin oluyor. Kayseri’nin Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçesinde bulunan merkeze yakın bazı mahallelerdeki toplanma alanlarını haberimizde derledik.

KOCASİNAN İLÇESİ SAHABİYE MAHALLESİ BAŞAK SOKAK TOPLANMA ALANLARI

Barış Manço Parkı Toplanma Alanı,

Serçeönü Mahallesi Toplanma Alanı,

Yenipervane Mahallesi Toplanma Alanı.

MELİKGAZİ İLÇESİ ALPASLAN MAHALLESİ ŞHT. ÜTĞM. MUSTAFA ŞİMŞEK TOPLANMA ALANLARI

Melikgazi Mahallesi 2. Toplanma Alanı,

Melikgazi ilçesi Melikgazi Mahallesi 4. Toplanma Alanı,

Melikgazi İlçesi Köşk Mahallesi Toplanma Alanı.

MELİKGAZİ İLÇESİ

ORGENERAL HULUSİ AKAR: Gültepe Mahallesi Toplanma Alanı

ŞHT. ÜTĞM. MUSTAFA ŞİMŞEK: Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi 2. Toplanma Alanı

MUSTAFA KEMAL PAŞA: Melikgazi Seyitgazi Mahallesi 2 .Toplanma Alanı.

HUNAT MAHALLESİ HOCA AHMED YESEVİ

Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi 3. Toplanma Alanı,

Melikgazi Seyitgazi Mahallesi 2. Toplanma Alanı,

Seyitgazi Mahallesi Toplanma Alanı.

TALAS

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

Bahçelievler Mahallesi Toplanma Alanı,

Harman Mahallesi Toplanma Alanı.

YENİDOĞAN MAHALLESİ

Yenidoğan Mahallesi 3. Toplanma Alanı.