Kayseri'de Mesleki Eğitimde Kontenjan Sorunu Gündemde

Gençlerin Hedefleri Engelleniyor

Onat, kendi yeğeninin yaşadığı bir durumu örnek vererek mesleki eğitim sistemindeki çelişkileri gözler önüne serdi. Yeğeninin motor bölümüne girmek istediğini ancak öğretmeninin "Liseden alamazsın" dediğini belirtti. Bu durumda ailelerin ve çocukların nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini sorguladı. "Meslek lisesine gidelim dedik, ama okul yok. Devamsızlıktan sınıfta kaldı. Suçlu kim?" diye sordu.

Başvuru Sayıları ile Gerçekler Uyuşmuyor

Onat, Kayseri'de mesleki eğitime olan ilginin arttığını, ancak altyapının bu talebi karşılayacak durumda olmadığını belirtti. "5.000 başvuru var, ama 2.000 kişilik okul var. Peki bu gençler nereye gidecek?" diyerek sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmediğine dikkat çekti. Devletin meslek lisesi açmaması nedeniyle genç işsizliğinin arttığını ifade etti.

Aileler Çaresiz, Gençler Sistem İçinde Kayboluyor

Onat, velilerin çaresiz kaldığını ve çocukların eğitim sisteminin içinde ezildiğini dile getirdi. "Eğitim hakkı belli, ama sistem o kadar tıkalı ki aileler çare bulamıyor. Devlet, velilere 'Çocuğu okula gönder' diyor. Ama hangi okula?" diyerek Kayseri'deki lise eksikliğine dikkat çekti.

Gelecek İçin Acil Önlemler Gerekiyor

Son olarak Onat, Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsak, öncelikle gençlerin önünün açılması gerektiğini vurguladı. "Sanayi, usta ve işçiye muhtaç. Ama gençler okul kapılarında bekliyor. Meslek lisesi kontenjanları artırılmadıkça ve yeni okullar yapılmadıkça, gençlik bu sistemin altında ezilmeye devam edecek," şeklinde sert bir çağrıda bulundu.