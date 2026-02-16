Kayseri'de Mesleki Eğitimde Kontenjan Sorunu Gündemde

Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Onat, Kayseri'de mesleki eğitimde yaşanan sorunları sert bir dille eleştirdi. Onat, gençlerin artık masa başı işlere yönelmediğini, aksine üretim yapmak ve meslek öğrenmek istediklerini vurguladı. Ancak devletin bu taleplere duyarsız kaldığını ve 'kontenjan yok' diyerek gençlerin hayallerini engellediğini ifade etti.

Kayseri'de Mesleki Eğitimde Kontenjan Sorunu Gündemde

Gençlerin Hedefleri Engelleniyor

Onat, kendi yeğeninin yaşadığı bir durumu örnek vererek mesleki eğitim sistemindeki çelişkileri gözler önüne serdi. Yeğeninin motor bölümüne girmek istediğini ancak öğretmeninin "Liseden alamazsın" dediğini belirtti. Bu durumda ailelerin ve çocukların nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini sorguladı. "Meslek lisesine gidelim dedik, ama okul yok. Devamsızlıktan sınıfta kaldı. Suçlu kim?" diye sordu.

Başvuru Sayıları ile Gerçekler Uyuşmuyor

Onat, Kayseri'de mesleki eğitime olan ilginin arttığını, ancak altyapının bu talebi karşılayacak durumda olmadığını belirtti. "5.000 başvuru var, ama 2.000 kişilik okul var. Peki bu gençler nereye gidecek?" diyerek sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmediğine dikkat çekti. Devletin meslek lisesi açmaması nedeniyle genç işsizliğinin arttığını ifade etti.

Aileler Çaresiz, Gençler Sistem İçinde Kayboluyor

Onat, velilerin çaresiz kaldığını ve çocukların eğitim sisteminin içinde ezildiğini dile getirdi. "Eğitim hakkı belli, ama sistem o kadar tıkalı ki aileler çare bulamıyor. Devlet, velilere 'Çocuğu okula gönder' diyor. Ama hangi okula?" diyerek Kayseri'deki lise eksikliğine dikkat çekti.

Gelecek İçin Acil Önlemler Gerekiyor

Son olarak Onat, Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsak, öncelikle gençlerin önünün açılması gerektiğini vurguladı. "Sanayi, usta ve işçiye muhtaç. Ama gençler okul kapılarında bekliyor. Meslek lisesi kontenjanları artırılmadıkça ve yeni okullar yapılmadıkça, gençlik bu sistemin altında ezilmeye devam edecek," şeklinde sert bir çağrıda bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'
Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'
Kahveciler Odası'nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Kahveciler Odası’nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza
Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza
Göztepe - Kayserispor : 0-0
Göztepe - Kayserispor : 0-0
Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Kayseri'de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor
Kayseri’de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!