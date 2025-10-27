  • Haberler
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas-Organize Sanayi ile Erciyes-Şehir merkezi bağlantısını kesintisiz bir şekilde sağlayacak olan Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtımını 29 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirecek. Proje, 85 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen bu önemli proje, Anadolu’nun sanayi ve ticaret merkezi olan Kayseri’nin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Meteoroloji Katlı Kavşağı, Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nin çalışmaları sırasında alternatif güzergah olarak da kullanılacak.

Tanıtım töreni, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla saat 13.30’da yapılacak ve projenin hizmete girmesiyle birlikte Kayseri’nin ulaşımında önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor. Projede emeği geçen tüm ekipler, bu başarıdan dolayı takdir ediliyor.

