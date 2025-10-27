Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak

Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen bu önemli proje, Anadolu’nun sanayi ve ticaret merkezi olan Kayseri’nin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Meteoroloji Katlı Kavşağı, Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nin çalışmaları sırasında alternatif güzergah olarak da kullanılacak.

Tanıtım töreni, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla saat 13.30’da yapılacak ve projenin hizmete girmesiyle birlikte Kayseri’nin ulaşımında önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor. Projede emeği geçen tüm ekipler, bu başarıdan dolayı takdir ediliyor.